L’udienza preliminare per l’omicidio di un uomo di 45 anni avvenuto a Castelfidardo è stata rinviata al 7 settembre. La perizia decisiva, richiesta per chiarire le modalità dell’omicidio, sarà discussa in quella data. L’indagato, attualmente in carcere, rimane coinvolto nel procedimento. La procura ha avviato le indagini dopo il ritrovamento del corpo con ferite da arma contundente. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi o sui possibili collegamenti.

Slitta al 7 settembre l’ udienza preliminare per l’ omicidio di Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo ucciso a colpi di mazzetta da muratore tra il 15 e il 16 settembre scorso e trovato quattro giorni dopo nel garage di una palazzina di via Altotting, a Loreto, nel box della compagna di Matteo Borrelli, il trentottenne originario di Erba unico imputato, accusato di omicidio volontario. Davanti alla gup De Palma la sua difesa ha depositato una memoria e due consulenze tecniche di parte — una medico-legale, l’altra sulla ricostruzione della dinamica — chiedendo un approfondimento con perizia. E all’accertamento ha legato la scelta del rito: "Abbiamo formalizzato la richiesta di abbreviato condizionata all’espletamento di questa perizia — spiega l’avvocata Maila Catani —. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Loreto, Borrelli in ballo fino a settembre: perizia decisiva

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