LIVE Italia-Svezia 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scandinavi più forti il Blue Team rimane in fondo al girone

Gli svedesi hanno concluso l'incontro con un risultato di 3 a 0 contro l’Italia nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio 2026. La partita si è svolta oggi, con i team che si sono affrontati nel girone di qualificazione. La nazionale italiana si trova ancora in fondo alla classifica, mentre gli avversari scandinavi continuano a mostrare una prestazione superiore. La diretta della partita si è conclusa alle 22.41, con gli aggiornamenti che proseguiranno nelle prossime occasioni.

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