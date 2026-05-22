LIVE Italia-Svezia 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scandinavi più forti il Blue Team rimane in fondo al girone
Gli svedesi hanno concluso l'incontro con un risultato di 3 a 0 contro l’Italia nel torneo mondiale di hockey su ghiaccio 2026. La partita si è svolta oggi, con i team che si sono affrontati nel girone di qualificazione. La nazionale italiana si trova ancora in fondo alla classifica, mentre gli avversari scandinavi continuano a mostrare una prestazione superiore. La diretta della partita si è conclusa alle 22.41, con gli aggiornamenti che proseguiranno nelle prossime occasioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0 22.41 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live della partita fra Italia e Svezia, valida come quinto turno della fase a gironi del Mondiale di Hockey ghiaccio Top Division 2026, termina qui! Il prossimo appuntamento con il Blue Team è lunedì 24 maggio alle 16.20 per la partita contro la Danimarca. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 22.39 L’Italia non riesce a trovare il gol nemmeno questa sera nonostante le diverse occasioni. La fase offensiva azzurra sembra essere involuta rispetto alle recenti Olimpiadi (in cui la partita con la Svezia terminò 5-2 per gli scandinavi). 🔗 Leggi su Oasport.it
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