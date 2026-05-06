Spotify ha deciso di introdurre un'etichetta visibile accanto alle canzoni create con l'intelligenza artificiale, per distinguere i brani generati automaticamente da quelli realizzati da artisti umani. Questa novità mira a informare gli ascoltatori sulla provenienza delle tracce, nel momento in cui l'uso di strumenti di intelligenza artificiale nella produzione musicale sta diventando più diffuso. La piattaforma ha annunciato questa funzione come parte di un aggiornamento sulla trasparenza dei contenuti disponibili nel catalogo.

La musica sta cambiando, e con lei il modo in cui scopriamo e ci connettiamo con gli artisti. Nell’era dell’ intelligenza artificiale, dove chiunque può generare una traccia o creare un profilo in pochi minuti, distinguere l’autentico dal sintetico è diventato più complicato che mai, ma Spotify ha deciso di rispondere a questa sfida introducendo la nuova etichetta “ Verified by Spotify “, accompagnato da una serie di informazioni aggiuntive sui profili degli artisti, pensate per restituire trasparenza e fiducia a chi ascolta. L’annuncio arriva in un momento cruciale per l’industria musicale, visto che mentre la tecnologia AI democratizza la produzione, crea anche zone grigie dove è difficile capire chi c’è davvero dietro una canzone.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Musica vera o finta? Spotify introduce la spunta contro le canzoni create con l’IA

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