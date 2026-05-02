Le ultime decisioni riguardanti gli Oscar stabiliscono che le opere create con l’uso dell’intelligenza artificiale, comprese le sceneggiature e le performance degli attori, non saranno considerate idonee per le nomination. Questa scelta arriva in un momento in cui l’impiego dell’intelligenza artificiale si sta diffondendo in vari ambiti, suscitando reazioni contrastanti tra chi ne riconosce il potenziale e chi solleva dubbi sulla sua influenza nel mondo dello spettacolo.

Linea dura dell’Academy sull’IA: agli Oscar solo performance umane e ruoli verificabili, per difendere autorialità e diritti nell’era delle copie digitali L’utilizzo dell’intelligenza artificiale continua a invadere tutti i settori generando approvazioni e critiche. Un dibattito acceso ha coinvolto anche l’industria cinematografica, con un confronto che ha portato a una presa di posizione dell’Academy: “Gli attori e le sceneggiature generate dall’intelligenza artificiale (Ia) non saranno ammissibili agli Oscar. Nelle categorie di recitazione, saranno considerati ammissibili solo i ruoli accreditati nei titoli di coda ufficiali del film e che si possa dimostrare essere stati interpretati da esseri umani con il loro consenso”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Gli attori creati con IA non saranno ammessi agli Oscar. Nuove regole: "Saranno considerati solo ruoli interpretati da esseri umani". Lo ha annunciato l'Academy #ANSA x.com