Siccità in Lombardia deficit di acqua al 40% Ma il nefasto record del 2022 è lontano per ora

Milano – Diventa sempre più difficile la situazione delle riserve idriche in regione. Gli ultimi dati Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente), infatti, confermano il trend di discesa: il quadro, rispetto alla settimana scorsa, è peggiorato. Anche se leggermente. Il deficit su scala regionale è passato dal 36 al 40% circa, rispetto alla media del periodo di riferimento. Il nefasto record del 2022 è – per fortuna – ancora lontano. Nello stesso periodo di quattro anni fa, infatti, i l deficit era superiore al 60%, con alcuni bacini che presentavano deficit maggiori del 70 o addirittura anche dell'80%. In quel periodo si presero misure straordinarie: per fare un esempio a Milano si decise di chiudere per la prima volta le celebri fontanelle a drago della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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