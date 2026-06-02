Liste d’attesa mossa dell’ospedale | più esami per ecografie Tac e Rm

L'ospedale di Perugia ha annunciato un aumento delle risorse dedicate agli esami diagnostici come Tac, risonanze ed ecografie. La mossa mira a ridurre le liste di attesa per queste prestazioni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di attuazione o sui numeri specifici di esami aggiuntivi previsti. La decisione interessa le strutture pubbliche del territorio. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali variazioni nei protocolli o nelle priorità di accesso.

Perugia, 2 giugno 2026 – L’ospedale del capoluogo lancia l’offensiva per ridurre le liste di attesa su Tac, risonanze ed ecografie. Anche se il confronto nel mese di maggio appare un po’ a luci e ombre. Il confronto tra la settimana dal 4 al 10 maggio e quella dal 25 al 31 maggio mostra infatti un miglioramento generale per diverse prestazioni di Tomografia Computerizzata, mentre emergono criticità sul fronte delle risonanze magnetiche. Tumore al colon-retto metastatico e non operabile: scoperta la “sentinella” che predice il beneficio delle cure Follow-up pazienti oncologici La direzione generale rende noto prima di tutto che “l’attività di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Mossa che non serve a niente perché l'amichevole non ti lega alla nazionale maggiore. Secondo me sbaglia anche Pia ad accettarla e non aspettare il nuovo CT che gli prospetti il modo del suo utilizzo. Non so invece se è vero che c'è un vicolo di attesa di 3 a x.com

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