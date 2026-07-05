Fascicolo sanitario elettronico più facile consultare i referti

Notizia in breve

Dal 7 luglio, il Fascicolo sanitario elettronico dell’Emilia-Romagna si presenta con un'interfaccia completamente rinnovata. Per i cittadini di Rimini, questo significa poter consultare i referti medici in modo più semplice e immediato. La piattaforma aggiornata permette di accedere ai dati sanitari in modo più intuitivo, facilitando la consultazione e la gestione delle informazioni sanitarie personali. La novità riguarda principalmente l’usabilità e la chiarezza delle sezioni dedicate ai referti.