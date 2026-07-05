Fascicolo sanitario elettronico più facile consultare i referti
Dal 7 luglio, il Fascicolo sanitario elettronico dell’Emilia-Romagna si presenta con un'interfaccia completamente rinnovata. Per i cittadini di Rimini, questo significa poter consultare i referti medici in modo più semplice e immediato. La piattaforma aggiornata permette di accedere ai dati sanitari in modo più intuitivo, facilitando la consultazione e la gestione delle informazioni sanitarie personali. La novità riguarda principalmente l’usabilità e la chiarezza delle sezioni dedicate ai referti.
Dal 7 luglio il Fascicolo sanitario elettronico dell’ Emilia-Romagna si presenta con una veste completamente rinnovata. Per i cittadini riminesi cambia il modo di accedere ai servizi sanitari digitali: il nuovo portale promette una navigazione più semplice e intuitiva, mantenendo tutte le funzioni già utilizzate ogni giorno, dalla consultazione dei referti alle prenotazioni, fino alla gestione della propria documentazione sanitaria. Per consentire un passaggio graduale, nei prossimi mesi resterà comunque disponibile anche l’attuale versione del portale. La principale novità è il " Taccuino personale ", uno spazio digitale in cui ciascun utente potrà annotare informazioni utili sul proprio stato di salute, come misurazioni, farmaci assunti e appunti, creando così un diario sanitario personale a supporto del percorso di cura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: come esprimere il consenso alla consultazione dei dati
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