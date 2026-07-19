Una grandinata intensa ha colpito la Brianza all’alba di venerdì, seguita da un episodio simile, ma meno intenso, che ha causato l’annullamento di un concerto a Milano sabato sera. Entrambi i fenomeni hanno provocato danni e disagi, ma potrebbero favorire un calo delle temperature previsto per la prossima settimana. La situazione meteo rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli su danni specifici o danni alle infrastrutture.

19 luglio 2026 – La maxi grandinata che ha colpito la Brianza all’alba di venerdì, e il fenomeno simile, anche se di portata molto meno fort e, che ha costretto ad annullare il concerto di Bad Bunny a Milano nella sera di sabato, oltre ai danni potrebbero aver portato con sé alcuni benefici in vista della settimana prossima. Da domani 20 luglio, per la prima volta dopo diverse settimane, il caldo atroce abbandonerà l’intera Lombardia: si prevede un calo piuttosto marcato delle temperature che dovrebbero assestarsi intorno ai 30-31 gradi massimo. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacamaxi-grandinata-brianza-decine-auto-danneggiate-s0gitu3w Il bollettino di Arpa Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, il caldo dà tregua: ecco quando arriverà l’atteso calo termico

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