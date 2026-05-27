Le prime giornate del Roland Garros 2026 sono state segnate da temperature molto elevate, con un caldo torrido che ha influenzato le condizioni di gioco. Le previsioni indicano un calo delle temperature previsto nei prossimi giorni, anche se non sono state fornite date precise. La manifestazione si svolge nella capitale francese, dove le alte temperature hanno richiesto particolare attenzione per la gestione delle condizioni climatiche durante le partite.

Le prime giornate del Roland Garros 2026 sono state caratterizzate da un caldo torrido che ha messo a dura prova il fisico dei tennisti (soprattutto per chi ha dovuto giocare nella sessione diurna sotto il sole), provocando anche il ritiro del canadese Gabriel Diallo e condizionando pesantemente l’andamento di alcune partite come quella tra il norvegese Casper Ruud ed il russo Roman Safiullin. Le temperature massime si sono stabilizzate sopra i 30°C dall’inizio del torneo (a livello di main draw), e la situazione non dovrebbe migliorare in tal senso almeno fino a sabato. 32, 33, 34, 32. Il copione rimarrà in linea di massima il medesimo anche nei prossimi giorni, mentre domenica è previsto un importante calo termico che dovrebbe cambiare drasticamente lo scenario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Caldo torrido a Parigi per il Roland Garros: quando è previsto un calo termico

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2026 Roland Garros Round 1 Recap & Round 2 Predictions | Something Major | EP 177

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