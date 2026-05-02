Lombardia arriva la perturbazione | piogge e calo termico da lunedì

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova perturbazione attraverserà la Lombardia a partire da lunedì, portando con sé un calo delle temperature e piogge diffuse. Le condizioni meteorologiche si manterranno instabili fino a giovedì, con alcune province più colpite di altre dalle precipitazioni. Le previsioni indicano che il maltempo interesserà principalmente le zone centrali e meridionali della regione, mentre le temperature scenderanno sensibilmente rispetto ai giorni precedenti.

? Cosa scoprirai Quando inizierà esattamente il calo delle temperature in Lombardia?. Quali province saranno le più colpite dalle piogge tra lunedì e giovedì?. Come influirà la perturbazione atlantica sulla mobilità regionale nei prossimi giorni?. Perché i settori agricolo e logistico devono monitorare i radar ora?.? In Breve Instabilità meteorologica prevista tra lunedì 4 e giovedì 7 maggio.. Calo termico progressivo dopo il picco di calore di domenica 3 maggio.. Monitoraggio radar necessario per province come Bergamo, Brescia, Como e Milano.. Settori agricolo e logistico devono gestire rischi terreno bagnato e freddo.. Lunedì 4 maggio la Lombardia affronta un brusco peggioramento meteorologico con piogge diffuse e temperature in calo dopo il clima mite di questo fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Meteo Lombardia e Milano: piogge e freddo in arrivo

Video ?? Meteo Lombardia e Milano: piogge e freddo in arrivo??

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