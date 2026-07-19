Il film di Nolan con Matt Damon ha incassato 51,2 milioni di dollari nel primo giorno di uscita negli Stati Uniti, raggiungendo 120 milioni di dollari in meno di una settimana. La pellicola è uscita su 3.900 schermi, comprese anteprime del giorno precedente. Non sono stati forniti i costi di produzione o distribuzione del film.

Con Matt Damon nei panni dell’eroico Odisseo, l’epico lungometraggio sta respingendo la concorrenza con 51,2 milioni di dollari venerdì da 3.900 schermi nordamericani, comprese le anteprime del giovedì. Secondo i bilanci il film sta ha raggiunto e sta superando 120 milioni di dollari, il che lo rende la più grande apertura live-action del 2026, con solo Toy Story 5 (159 milioni di dollari) e The Super Mario Galaxy Movie 131 milioni di dollari) che debuttano sopra di esso. L’Odissea è anche destinato a rivendicare l’apertura più alta R-rated dell’anno e il più alto lancio del fine settimana della Universal di sempre. Budget e previsioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘L’Odissea’ di Nolan raggiunge 120 milioni di dollari in meno di una settimana. Ma quanto è costato davvero?

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Sono rimasti per tre ore incollati allo schermo senza fiatare (salvo le mille domande). Perché, in fondo, l'Odissea di Nolan è un film semplice, più adatto a loro che a un pubblico adulto x.com

Domani dovrei vedermi Odissea di Nolan anche se la recensione di Francesco Alò tramite il suo canale youtube mi ha solo peggiorato le mie bassissime aspettative. Cosa mi consigliate? Onestamente il trailer non mi ha detto nulla, lo vedrei solo praticamente reddit

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