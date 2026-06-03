L’uscita di “L’Odissea” di Christopher Nolan è prevista per il 16 luglio 2026. La pellicola, ispirata al poema omerico, sta suscitando discussioni online a causa della scelta di Lupita Nyong’o come interprete di Elena. Le polemiche si concentrano sulla rappresentazione e sull’interpretazione del personaggio, ma le reazioni sono ancora molto divise tra sostenitori e critici. La produzione non ha ancora commentato le contestazioni.

Fra poco più di un mese – il 16 luglio 2026 – ‘L’Odissea’ di Christopher Nolan, pellicola tratta dall’omonimo poema omerico, arriverà nei cinema e già da ora si moltiplicano online le polemiche che riguardano una particolare scelta per il cast. Il ruolo di Elena, la donna più bella dell’Universo che è stata la causa della guerra di Troia, nel film sarà affidato infatti a Lupita Nyong’o, attrice premio Oscar nata in Messico da genitori kenioti. Secondo una parte del pubblico, assegnare a questa interprete di colore il ruolo di Elena non sarebbe in linea con quanto scritto nell’opera omerica in cui la regina di Sparta viene descritta come una donna “dalle bianche braccia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Odissea di Nolan: Lupita Nyong’o sarà Elena e scattano le polemiche, ma hanno davvero senso?

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LUPITA NYONGO SARÀ ELENA DI TROIA NE LODISSEA DI NOLAN, PUNTERÀ A UNA BELLEZZA PIÙ SPIRITUALE

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