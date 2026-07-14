Novantuno giorni di riprese, sei Paesi trasformati in set cinematografi, 121 milioni di visualizzazioni del trailer e il doppio speso per realizzare il kolossal più atteso del decennio. Sono i numeri, solo una piccola parte, che parlano della grande attesa che ruota attorno all'uscita del film “The Odyssey” di Christopher Nolan. La pellicola arriva nelle sale italiane il 16 luglio e si appresta a sbancare i botteghini grazie al cast stellare e alla polemiche che stanno ruotando attorno all’uscita del kolossal. La storia in IMAX. Ventidue anni dopo l’uscita di Troy, uno dei kolossal di maggior successo, Christopher Nolan porta sul grande schermo la storia di Ulisse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - The Odyssey, 5 cose da sapere sul kolossal di Christopher Nolan costato 250 milioni di dollari

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