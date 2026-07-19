Due residenti di Secugnago, in provincia di Lodi, hanno trovato una granata della Seconda guerra mondiale durante una passeggiata in campagna. L’ordigno era ancora carico. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno fatto brillare l’ordigno in sicurezza. La zona è stata evacuata temporaneamente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La granata è stata rimossa e distrutta in un’area sicura.

Una tranquilla passeggiata in campagna si è trasformata in una scoperta decisamente insolita. Due residenti di Secugnago, in provincia di Lodi, mentre percorrevano a piedi un tratto sterrato in località Stazione, nella tarda mattinata di domenica, poco prima delle 13, hanno notato una scatola sospetta nascosta sotto un albero e hanno immediatamente allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Codogno, che hanno subito scoperto la presenza di una granata d’artiglieria italiana risalente alla Seconda guerra mondiale. L’ordigno, nascosto all’interno della scatola, era completo di spoletta e ancora dotato della carica esplosiva. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Lodi, trovata una granata della Seconda guerra mondiale. L'ordigno era ancora carico. Gli artificieri lo fanno brillare

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