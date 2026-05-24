Eboli gli artificieri fanno esplodere l' ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale

Notizia in breve

Questa mattina gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno fatto esplodere un ordigno bellico di tipo AN M30, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovato nel territorio di Eboli. L’ordigno, di fabbricazione statunitense, è stato bonificato dopo le operazioni di messa in sicurezza. La demolizione si è svolta in una zona controllata e sicura, senza incidenti o danni collaterali.