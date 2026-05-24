Eboli gli artificieri fanno esplodere l' ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale
Questa mattina gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno fatto esplodere un ordigno bellico di tipo AN M30, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovato nel territorio di Eboli. L’ordigno, di fabbricazione statunitense, è stato bonificato dopo le operazioni di messa in sicurezza. La demolizione si è svolta in una zona controllata e sicura, senza incidenti o danni collaterali.
Questa mattina gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso le operazioni di bonifica di un ordigno bellico di tipo AN M30, di fabbricazione statunitense e risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto nel territorio del Comune di Eboli.L'esplosione Il delicato intervento è stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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