Due residenti hanno scoperto un ordigno bellico mentre passeggiavano tra i campi in un'area vicino a case e strade. Il pacco sospetto si trovava sotto un albero in una zona agricola. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno fatto intervenire gli artificieri, che hanno fatto brillare l’ordigno. La zona è stata evacuata durante l’intervento. Nessun altro danno o feriti sono stati segnalati.

Secugnago (Lodi), 19 luglio 2026 – Sono stati due residenti a ritrovare l’ordigno bellico, mentre stavano passeggiando tra i campi. Si sono accorti di un pacco sospetto, sotto una pianta lungo la strada e non lontano dalle abitazioni, e hanno così chiamato le forze dell’ordine. Quell’oggetto “curioso” altro non era che una granata. L’ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri poco dopo le 12.45 di oggi, domenica 19 luglio, in località Stazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Codogno con tre pattuglie e il personale del nucleo scientifico. Oltre ai militari, hanno partecipato all'operazione anche la protezione civile e gli artificieri del nucleo antisabotaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Granata sotto un albero a Secugnago. Gli artificieri fanno brillare l’ordigno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eboli, gli artificieri fanno esplodere l'ordigno bellico della Seconda Guerra MondialeQuesta mattina gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno fatto esplodere un ordigno bellico di tipo AN M30, risalente alla Seconda Guerra...

Auletta, ritrovato ordigno della Seconda Guerra Mondiale: attesi per gli artificieriUn ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato ieri lungo le rive del fiume Tanagro, vicino al Ponte degli Inglesi, in un comune...

Argomenti più discussi: La città deve essere gratuita: parola di Elena Granata; Gli inizi, le due esperienze in granata e ora il ritorno: chi è Paolo Gola.

Granata sotto un albero a Secugnago. Gli artificieri fanno brillare l’ordignoSono stati due residenti a lanciare l’allarme. I carabinieri indagano per scoprire chi abbia posizionato l’oggetto tra i campi ... ilgiorno.it

Trovata e fatta brillare una granata, non lontano dalle case: mistero a SecugnagoMistero a Secugnago, ritrovata una granata sotto un albero. È stato fatto brillare dagli artificieri poco dopo le 12.45 l’ordigno rinvenuto nella mattinata di oggi, domenica 19 luglio, in località Sta ... ilcittadino.it