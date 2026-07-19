Lo schianto in auto mentre andava al mare | Campitello piange Noe Balzanelli la 16enne promessa del volley

Una famiglia mantovana è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si dirigeva al mare, con un tamponamento violento che ha causato la morte di una ragazza di 16 anni. La giovane, promessa del volley, è deceduta sul colpo. Il fratello di 13 anni e i genitori sono rimasti feriti gravemente, ma le loro condizioni non sono considerate rischiose per la vita. L’incidente è avvenuto sulla strada delle vacanze e le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Mantova, 19 luglio 2026 – Tragedia sulla strada delle vacanze. Una famiglia mantovana coinvolta in un violento tamponamento, una sedicenne morta sul colpo, il fratello 13nne e i genitori feriti gravi, ma non in pericolo di vita. Il drammatico incidente è avvenuto ieri, attorno alle 5 del mattino, sull’Autosole nel tratto fra Caianello e Capua, in Campania. Noemi Balzanelli, la vittima, i genitori Alessandro, 53 anni, e Liviana 48, e il fratellino Filippo, viaggiavano su una Citroen C5 sulla corsia Sud in direzione di Napoli. All’altezza di un autogrill l’auto ha tamponato violentemente un camion e si è quasi infilata sotto il rimorchio. La dinamica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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