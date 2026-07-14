Andrea D'Ambrosio morto a 32 anni in un incidente mentre andava al mare con la fidanzata | lutto a Mugnano del Cardinale
Un uomo di 32 anni è morto in un incidente mentre si recava al mare con la fidanzata. La donna è rimasta ferita nell'incidente. La notizia ha suscitato cordoglio nel paese. Il sindaco ha espresso il suo dolore per la scomparsa. L’incidente è avvenuto in una zona non specificata. La vittima aveva 32 anni e il fatto è stato confermato dalle autorità locali. La dinamica dell'incidente non è ancora stata resa nota.
Lutto a Mugnano del Cardinale per la morte del 32enne, vittima di incidente, nel quale è rimasta ferita anche la fidanzata. Il cordoglio del sindaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Impatto frontale in moto: 32enne muore sul colpo
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C'è un'immagine, in questa storia, che fa più male di tante parole: due ragazzi che partono all'alba, il costume nello zaino, la moto verso il mare. Una domenica d'estate come dovrebbe essere. E invece si è fermata sull'asfalto della Flacca. Andrea Daniele D'A facebook
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