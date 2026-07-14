Andrea D'Ambrosio morto a 32 anni in un incidente mentre andava al mare con la fidanzata | lutto a Mugnano del Cardinale

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni è morto in un incidente mentre si recava al mare con la fidanzata. La donna è rimasta ferita nell'incidente. La notizia ha suscitato cordoglio nel paese. Il sindaco ha espresso il suo dolore per la scomparsa. L’incidente è avvenuto in una zona non specificata. La vittima aveva 32 anni e il fatto è stato confermato dalle autorità locali. La dinamica dell'incidente non è ancora stata resa nota.