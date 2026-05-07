Tre auto si sono scontrate questa mattina a Scarlino, provocando la morte di un uomo che si stava recando al lavoro. L'incidente è avvenuto lungo una strada principale del paese, coinvolgendo tre veicoli che si sono urtati tra loro. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini sulla dinamica dell'incidente. Non sono ancora state rese note le identità dei conducenti coinvolti.

? Cosa scoprirai Come si è verificato lo scontro tra le tre vetture?. Chi sono i conducenti coinvolti nella dinamica dell'incidente?. Perché quel tratto stradale è considerato così pericoloso per i lavoratori?. Quali responsabilità emergeranno dalle indagini delle forze dell'ordine?.? In Breve Fatmir Hoxha lavorava da cinque anni presso un vivaio vicino a Punta Ala.. L'incidente è avvenuto mercoledì 6 maggio intorno alle ore 7:30 vicino a Cala Violina.. Un precedente incidente mortale coinvolse un trentenne sulla stessa strada verso Punta Ala.. La provinciale delle Collacchie collega Follonica e Castiglione della Pescaia.. Fatmir Hoxha, 56 anni, ha perso la vita mercoledì 6 maggio intorno alle 7:30 vicino a Cala Violina, dopo uno scontro frontale tra tre auto sulla provinciale delle Collacchie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra tre auto a Scarlino: muore un uomo mentre andava al lavoro

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