Minuto 90 di Argentina-Egitto, quarti di finale: il cross di Lautaro pesca la testa di Enzo Fernandez, che segna e completa la folle rimonta dell'Albiceleste. Minuto 85 della semifinale, l'Inghilterra è avanti e la botta da fuori di Enzo propizia un altro incredibile ribaltone, poi firmato da Lautaro, che manda l'Argentina in finale. Tra i protagonisti della squadra che questa sera affronterà la Spagna per vincere il secondo titolo mondiale di fila c'è anche lui, Enzo Fernandez, che a 25 anni è già uno dei senatori della Seleccion. Tra doppie sedute, sonno, dieta ferrea e famiglia, scopriamo il mondo di Enzo Fernandez a poche ore dalla finale del Mondiale americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lo chiamavano "gordo": i segreti di Enzo Fernandez tra dieta, sonno e doppie sedute

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