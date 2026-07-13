Gli allenamenti invisibili sono finiti in soffitta insieme alla Champions League sfumata nel finale di campionato. Luciano Spalletti, cinquanta giorni dopo il 2-2 nel derby e la condanna all'Europa League, volta pagina e questa mattina ha inaugurato la nuova stagione della Juventus a tavoletta. In attesa dei 6 nazionali (Yildiz, Koopmeiners, David, Bremer, Conceiçao e McKennie) e dei colpi di mercato, il tecnico parte con una rosa incompleta e un programma di doppie sedute e test internazionali. Tre in Europa (Basilea, Standard Liegi, Nizza) e tre tra Cina (Chelsea) e Australia (Inter e Palermo). La prima amichevole già questa settimana, dopo pochi giorni di lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Subito doppie sedute, già sabato la prima amichevole: Juve, il programma dell'estate

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