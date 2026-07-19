LIVE Tour de France dalle 13.20 la 15a tappa | da Champagnole a Plateau de Solaison

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.20 prende il via la 15ª tappa del Tour de France, da Champagnole a Plateau de Solaison. La corsa si concluderà tra le 17.41 e le 18.11 nelle Alpi. La tappa si preannuncia impegnativa e il traguardo può favorire un attacco di Tadej Pogacar, ancora in corsa per la vittoria finale. La gara si svolge in un percorso montano con diversi saliscendi.

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L'orario di partenza è fissato per le 13.20, mentre l'arrivo sulle Alpi è fissato per le 17.41 e le 18.11. Il traguardo strizza ancora l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno può vincere la quinta tappa, ma attenzione anche a possibili fughe e all'azione di qualche altro big della classifica generale. Tadej Pogacar ha vinto la 14ª tappa del Tour de France di ieri, la Mulhouse-Le Markstein Fellering, frazione di alta montagna con quattro grandi salite (tre classificate di prima categoria) e un dislivello di 3.800 metri concentrati in 155,3 km. Il campione del mondo si conferma il più forte quando la strada guarda all’insù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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