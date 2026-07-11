LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tra poco lo sprint intermedio il gruppo controlla i fuggitivi
A 50 chilometri dall’arrivo dell’ottava tappa del Tour de France 2026, il gruppo controlla i fuggitivi. Poco prima, si è disputato lo sprint intermedio, con i corridori concentrati nel mantenere la posizione. La classifica generale rimane invariata, mentre i ciclisti si preparano alla fase finale della tappa. La corsa prosegue con il gruppo compatto, in attesa dello sprint decisivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16:23 50 km all’arrivo dell’ottava tappa del Tour de France 2026. 16:20 Tra poco più di 10 chilometri spazio al secondo ed ultimo GPM di giornata, ovvero Côte du Buisson-de-Cadouin (2,2 km al 5,6%). 16:16 Gruppo regolato da Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech), che strappa i 14 punti del quarto posto seguito da Max Kanter (XDS Astana Team) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). 16:13 E’ Otruba ad aggiudicarsi il traguardo volante di Saint-Cyprien beffando Slock, terzo Guernalec. 16:10 Tre chilometri allo sprint intermedio di Saint-Cyprien. 16:06 Anche quest’oggi Mads Pedersen (Lidl-Trek), maglia verde, e gli altri sprinter interessati ai punti della speciale classifica, dovranno accontentarsi dei piazzamenti al traguardo volante. 🔗 Leggi su Oasport.it
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