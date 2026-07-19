Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il gruppo ha mantenuto un'andatura compatta, senza che nessuna fuga prendesse il sopravvento. A circa 14 minuti dalla fine, Cort Nielsen e un corridore della Picnic PostNL stanno aiutando un compagno di squadra a rientrare sui due fuggitivi. La classifica generale rimane invariata, con i corridori in gruppo che continuano a controllare l'andamento della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 14.19 Cort Nielsen sta aiutando Johannessen a rientrare sui due davanti, insieme ai due compagni di squadra c’è un uomo della Picnic PostNL. 14.16 Attacco di Azparren e Arensman, che hanno guadagnato un discreto vantaggio sul gruppo. 14.13 Seixas è rientrato nel plotone dopo un grande inseguimento sull’ascesa. Dopo il GPM la strada non scende, ma continua a salire per qualche km. 14.12 Paret-Peintre vince il GPM, ma il gruppo è ancora compatto. 14.11 Grande scatto di Paret-Peintre, che rientra davanti ma lo segue Carapaz. 14.10 Attacco di Azparren, seguito da Romo e Tiberi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti scatti in gruppo, ma la fuga non va via

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