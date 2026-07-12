LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | proseguono gli scatti in testa al gruppo ma non decolla la fuga
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il gruppo ha visto alcuni tentativi di fuga, ma nessuna azione è riuscita a decollare. In testa, proseguono gli scatti di Julian Alaphilippe, che ha attaccato più volte. Attualmente, al suo fianco si trova anche Marco Haller, compagno di squadra. La corsa resta molto combattuta e nessun tentativo di fuga si è ancora consolidato. La classifica generale non ha subito variazioni significative fino a questo momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 14.40 Non demorde Julian Alaphilippe che continua a scattare: insieme a lui ora c’è il compagno di squadra Marco Haller. 14.37 Ci riprova ancora il francese della Tudor, ma il gruppo reagisce immediatamente. 14.34 Anche il tentativo di Alaphilippe non va a buon fine: gruppo ancora compatto. 14.31 Il classe ’92 transalpino, che ieri ha compiuto trentaquattro anni, ha qualche metro di vantaggio sul gruppo: con lui ci sono anche Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Nelson Oliveira (Movistar Team) e Alex Kirsch (Cofidis). 14.28 Ci prova Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), ma dal gruppo evadono altri uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it
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