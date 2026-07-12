LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | proseguono gli scatti in testa al gruppo ma non decolla la fuga

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il gruppo ha visto alcuni tentativi di fuga, ma nessuna azione è riuscita a decollare. In testa, proseguono gli scatti di Julian Alaphilippe, che ha attaccato più volte. Attualmente, al suo fianco si trova anche Marco Haller, compagno di squadra. La corsa resta molto combattuta e nessun tentativo di fuga si è ancora consolidato. La classifica generale non ha subito variazioni significative fino a questo momento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 14.40 Non demorde Julian Alaphilippe che continua a scattare: insieme a lui ora c’è il compagno di squadra Marco Haller. 14.37 Ci riprova ancora il francese della Tudor, ma il gruppo reagisce immediatamente. 14.34 Anche il tentativo di Alaphilippe non va a buon fine: gruppo ancora compatto. 14.31 Il classe ’92 transalpino, che ieri ha compiuto trentaquattro anni, ha qualche metro di vantaggio sul gruppo: con lui ci sono anche Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Nelson Oliveira (Movistar Team) e Alex Kirsch (Cofidis). 14.28 Ci prova Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), ma dal gruppo evadono altri uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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