Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un corridore ha mantenuto un vantaggio di 13 secondi sul gruppo principale, che procede con ritmi irregolari. La fuga di alcuni corridori non è riuscita a staccare definitivamente il gruppo, che si mantiene compatto nonostante alcuni tentativi. La classifica generale vede ancora in testa il corridore con 13 secondi di margine, mentre le azioni di giornata sono state caratterizzate da scatti e tentativi di allungo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.31 O’Connor ha 13? di vantaggio sul gruppo, che procede in modo molto discontinuo. 13.29 E’ rietrato in gruppo Pedersen. 13.28 Molto attivo Ben O’Connor, che ora ha preso vantaggio in solitaria. 13.25 Foratura per Pedersen, per il danese non sarà semplice rientrare con questo alto ritmo in gruppo. 13.22 Strada già a salire in questo primo tratto, gruppo allungato. 13.21 Vedremo se le squadre dei velocisti vorranno tenere la corsa chiusa nella prima fase, considerando che allo sprint intermedio mancano 23 km. 13.20 Iniziano subito gli scatti, in tanti vogliono centrare la fuga in questa giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: diversi scatti, ma la fuga non va via

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