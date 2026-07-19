LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Simmons tenta l’impresa si muove la Red Bull – BORA! Ritiro di Vingegaard

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha tentato un’azione importante, mentre la squadra Red Bull ha iniziato a muoversi. Nel frattempo, uno dei favoriti ha abbandonato la corsa. In classifica, un ciclista si è staccato dal gruppo principale, mentre un altro si è messo in posizione di testa in un tentativo di inseguimento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.19 Si stacca Jegat. 17.19 A.Yates si mette in testa al gruppetto all’inseguimento di Simmons 17.18 Bene Tiberi che è ancora nel gruppetto maglia gialla. 17.17 Hindley in testa con Lipowitz a ruota seguito da Evenepoel. Alle spalle del campione olimpico ci sono Del Toro, Pogacar e Seixas. 17.16 Pidcock, Voisard ed A.Yates rientrano su Schmid. Il distacco dalla testa è di 18? 17.16 Forcing della Red Bull – BORA – hansgrohe! 17.16 Schmid perde contatto da Simmons che ha 10? su Pidcock, Voisard ed A.Yates 17.15 Termina il lavoro di Cattaneo. Tocca ora ad Hindley 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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