LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Simmons tenta l’impresa si muove la Red Bull – BORA! Ritiro di Vingegaard

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha tentato un’azione importante, mentre la squadra Red Bull ha iniziato a muoversi. Nel frattempo, uno dei favoriti ha abbandonato la corsa. In classifica, un ciclista si è staccato dal gruppo principale, mentre un altro si è messo in posizione di testa in un tentativo di inseguimento.