Durante la tappa di oggi, Jonas Vingegaard è caduto e si è ritirato dalla corsa. La sua squadra, Team Visma Lease a bike, aveva già messo due uomini in fuga durante la gara. La caduta ha causato il ritiro del corridore, che si trovava in testa alla classifica generale. La corsa continua senza di lui. La posizione dei leader è cambiata dopo l’incidente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.00 Sfortuna nera per Vingegaard e la Team Visma Lease a bike, che quest’oggi si era comportata benissimo mettendo due uomini in fuga per trovarli più avanti. 16.59 Vingegaard è stato “ingannato” da una traiettoria non perfetta di Campenaerts, andato un po’ largo. Il danese ha perso l’anteriore. 16.59 In testa al gruppo ci sono Mohoric e Tiberi. L’andatura non è ancora elevata con tutti i corridori che stanno attendendo novità su Vingegaard, il quale però si è ritirato. 16.58 Del Toro è rientrato in gruppo insieme a Grobschartner. L’austriaco si tira la coscia sinistra, il messicano il gluteo 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: brutta caduta e ritiro per Jonas Vingegaard!

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