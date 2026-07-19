LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Schmid tenta l’impresa azione della Visma in gruppo
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un corridore ha tentato un’azione in solitaria, mentre il gruppo ha mantenuto un’andatura compatta. La corsa sta attraversando un tratto di discesa, seguito da alcuni chilometri di falsopiano che condurranno all’ultima salita. La classifica generale si aggiorna mentre i ciclisti si avvicinano al traguardo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.49 I corridori stanno affrontando un tratto di discesa, prima di qualche chilometro di falsopiano che li porterà ai piedi dell’ultima salita. 16.46 30 km all’arrivo. 16.45 Schmid ha 10? sul gruppetto inseguitori, 1? su un quartetto con Alex Baudin (EF Education – EasyFirst), Aurelien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM Team), Keivin Vauquelin (Netcompany INEOS) e Ilan Van Wilder (Soudal Quick Step) e 2? 37? sul gruppo 16.44 Il gruppo riprende anche Bruno Armirail. La Team Visma Lease a bike è compatta nelle primissime posizioni, con Pogacar a ruota di Piganzoli 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 15 Preview: GC Battle Coming
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