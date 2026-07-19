LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Simmons tenta l’impresa Pogacar accelera!

Durante la tappa del Tour de France 2026 in corso, Simmons ha tentato un'azione da attaccante, mentre Pogacar ha accelerato. Attualmente, a circa 30 secondi dal gruppo di testa, si trovano tre corridori: Pidcock, Voisard ed Adam Yates, che seguono un gruppetto composto da Del Toro, Evenepoel e Pogacar. La classifica generale resta invariata, con i corridori ancora in lotta per la vittoria di tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.23 A 30? dal gruppetto di Pogacar, Del Toro ed Evenepoel c’è il terzetto con Pidcock, Voisard ed Adam Yates 17.22 Con Pogacar e Del Toro c’è solamente Remco Evenepoel! 17.22 Lipowitz ritrova una pedalata leggermente migliore e guadagna qualche metro su Seixas seguito da Ayuso 17.22 Si spacca il gruppetto!! Ayuso si stacca, Seixas e Lipowitz con lui 17.21 Ancora in prima posizione di Pogacar che ha accelerato leggermente e sta dettando l’andatura per Del Toro. 17.20 Si staccano Hindley, Skjelmose, Riccitello e Lenny Martinez 17.20 Si mette davanti Pogacar con a ruota Del Toro!! La maglia gialla in versione gregario di lusso per il messicano? 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 Stage 14 Highlights

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