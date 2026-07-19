LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pidcock in fuga si muova la Visma in gruppo

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un corridore si è staccato in fuga, mentre la squadra Visma ha mosso il gruppo principale per controllare la situazione. La squadra Team Visma Lease a bike ha contribuito a mantenere invariato il distacco tra i fuggitivi e il grosso del gruppo. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, con i corridori che continuano a muoversi lungo il percorso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.00 Il lavoro degli uomini della Team Visma Lease a bike ha permesso al gruppo di mantenere pressocché invariato il distacco dai fuggitivi. I due gruppi sono separati da 2? 50? 15.57  Mancano 60 chilometri all’arrivo. 15.55 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), Victor Campenaerts e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike), Tim Van Dijke (Red Bull – BORA-hansgroe), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin e Ben Healy (EF Education EasyPost), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM Team), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team),... 🔗 Leggi su Oasport.it

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