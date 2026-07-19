Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un corridore si è staccato in fuga, mentre la squadra Visma ha mosso il gruppo principale per controllare la situazione. La squadra Team Visma Lease a bike ha contribuito a mantenere invariato il distacco tra i fuggitivi e il grosso del gruppo. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, con i corridori che continuano a muoversi lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.00 Il lavoro degli uomini della Team Visma Lease a bike ha permesso al gruppo di mantenere pressocché invariato il distacco dai fuggitivi. I due gruppi sono separati da 2? 50? 15.57 Mancano 60 chilometri all’arrivo. 15.55 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), Victor Campenaerts e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike), Tim Van Dijke (Red Bull – BORA-hansgroe), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin e Ben Healy (EF Education EasyPost), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM Team), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team),... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock in fuga, si muova la Visma in gruppo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 14 Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 24 in fuga, ci sono Pidcock e Frigo! Gruppo a 2? 45?Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, 24 corridori sono in fuga, tra cui Pidcock e Frigo.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-fuga con trentasette uomini, gruppo intorno al 1?. C’è PidcockDurante la tappa odierna del Tour de France 2026 si è formata una fuga di trenta-sette corridori, con il gruppo principale che si trova a circa un...

Temi più discussi: Tour de France, Pogacar trionfa a Le Markestein, davanti a del Toro; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Dodicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France, oggi tappa 14: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

Join us for LIVE coverage of the Tour de France 2026 Quindicesima Tappa as Plateau de Solaison tests the GC contenders. Follow our interactive real-time updates, live rider tracking, and up-to-the-minute standings, plus viewing options across Rai 2, Euro… x.com

Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit

Tour De France: tutteQuarto successo di tappa per lo sloveno e Grande Boucle di fatto già finita. Gran prestazione del francese classe 2006, che ora punta al podio ... gazzetta.it

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Schmid trionfa a Belfort, Pidcock vola nella generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.45 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della tredicesima ... oasport.it