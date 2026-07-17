LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tejada e Schmid all’attacco Pidcock cerca l’impresa
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Tejada e Schmid sono partiti all’attacco, mentre Pidcock cerca di recuperare. Wellens ha lanciato un attacco poco prima delle ultime fasi della corsa. I due davanti rallentano, con i ciclisti in fuga che tentano di mantenere il vantaggio. La classifica generale si aggiorna con i movimenti in corsa, mentre i favoriti cercano di guadagnare posizioni negli ultimi chilometri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.32 FLAMME ROUGE! Rallentano i due davanti 17.31 Attacco di Wellens! 17.31 Van Gils chiude su Mcnulty. I due hanno 18? sugli inseguitori. 17.30 Mcnulty ha guadagnato qualche metro. 17.30 3 km all’arrivo. Tejada e Schmid hanno 20? sugli inseguitori 17.30 Pidcock chiude su Vauquelin e Jegat. Attacco di Mcnulty 17.29 Scatto di Pidcock seguito da Mcnulty. 17.29 Plapp non riesce a chiudere sui due che hanno guadagnat qualche metro. 17.28 Attacco dall’ultima posizione di Vauquelin sull’ultimo dentello di questa tappa. Jegat lo segue 17.26 Il vantaggio di Tejada e Schmid è ora ottimo! I due potrebbero aver indovinato l’azione giusta attaccando alla fine della discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 57 in fuga, Pidcock cerca il colpaccio!!
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sedici uomini all’attacco, ci sono Pidcock e Johannessen. Gruppo a ’20”Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, sedici corridori sono partiti all’attacco, tra cui Pidcock e Johannessen.
Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Undicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; Tour de France, 12ª tappa: caduta finale, vince Tim Merlier in volata, Pogacar sempre leader.
LIVE TOUR DE FRANCE - TAPPA 12: CI PROVA GANNA, MA IL GRUPPO NON CONCEDE SCONTI! Fiammata di Filippo Ganna! A circa 30 km dall'arrivo, il gigante azzurro ha rotto gli indugi con un attacco dei suoi, trascinandosi dietro un gruppett facebook
Dai un’occhiata alla DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Dodicesima Tappa: analisi della tappa pianeggiante da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, orari, scalette di salite e favoriti. Segui la diretta interattiva con live tracking, distacchi in tempo reale e c… x.com
Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit
Tour de France, la 13^ tappa in diretta live: 2 in fuga, +8' su PogacarOggi la tappa più lunga del Tour de France 2026: sono 205,8 i km della 13^ frazione da Dole a Belfort. A 30 km dall'arrivo la scalata su Ballon d'Alsace, GPM di 1^ categoria. Sarà Pogacar show o ci sa ... sport.sky.it
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tejada e Schmid all’attacco, Pidcock cerca l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.20 Tra i corridori che si sono staccati c'è McNulty. oasport.it