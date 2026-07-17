LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tejada e Schmid all’attacco Pidcock cerca l’impresa

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Tejada e Schmid sono partiti all’attacco, mentre Pidcock cerca di recuperare. Wellens ha lanciato un attacco poco prima delle ultime fasi della corsa. I due davanti rallentano, con i ciclisti in fuga che tentano di mantenere il vantaggio. La classifica generale si aggiorna con i movimenti in corsa, mentre i favoriti cercano di guadagnare posizioni negli ultimi chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.32 FLAMME ROUGE! Rallentano i due davanti 17.31 Attacco di Wellens! 17.31 Van Gils chiude su Mcnulty. I due hanno 18? sugli inseguitori. 17.30 Mcnulty ha guadagnato qualche metro. 17.30 3 km all’arrivo. Tejada e Schmid hanno 20? sugli inseguitori 17.30 Pidcock chiude su Vauquelin e Jegat. Attacco di Mcnulty 17.29 Scatto di Pidcock seguito da Mcnulty. 17.29 Plapp non riesce a chiudere sui due che hanno guadagnat qualche metro. 17.28 Attacco dall’ultima posizione di Vauquelin sull’ultimo dentello di questa tappa. Jegat lo segue 17.26 Il vantaggio di Tejada e Schmid è ora ottimo! I due potrebbero aver indovinato l’azione giusta attaccando alla fine della discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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