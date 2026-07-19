LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pidcock e AYates nella fuga la Visma controlla il gruppo

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, due ciclisti sono riusciti a partire in fuga: uno dei due è stato il più attivo, mentre il secondo ha mantenuto la scia. La squadra Visma ha mantenuto il controllo del gruppo principale, senza permettere agli attaccanti di guadagnare troppo vantaggio. A circa 40 chilometri dalla fine, la classifica generale si mantiene stabile, con i corridori ancora in attesa di eventuali scatti decisivi. La corsa prosegue senza ulteriori variazioni significative nella posizione dei leader.