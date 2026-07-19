A tre chilometri dall’arrivo, i ciclisti si avvicinano al traguardo volante, con i favoriti che si contendono i primi posti. L’Alpecin guida il gruppo, che si prepara allo sprint intermedio. Gli atleti di Kanter e Girmay sono tra i primi a tagliare il traguardo volante, mentre la classifica generale viene aggiornata in diretta. La tappa di oggi vede ancora una volta un ritmo alto, con i corridori pronti a sfidarsi negli ultimi chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.40 3 km al traguardo volante, arrivano davanti anche gli uomini di Kanter e Girmay. 13.38 170 km al traguardo. 13.35 Ripreso sùbito l’attaccante, 6 km al traguardo volante. 13.34 Attacco di un uomo della Lidl Trek per non far prendere il bottino pieno a Philipsen, tra lui e Pedersen ci sono 36 lunghezze nella classifica a punti. 13.33 E’ la prima volta che il Tour de France affronta il Plateau de Solaison. Questa ascesa è stata arrivo di tappa del Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ex Giro del Delfinato) quest’anno, a vincere è stato Isaac del Toro. 13.30 E’ il solito Silvan Dillier a dettare l’andatura in gruppo, dietro gli uomini di Philipsen ci sono quelli di Pedersen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: l’Alpecin detta il ritmo in gruppo, tra poco lo sprint intermedio

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