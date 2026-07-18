Philipsen ha vinto lo sprint intermedio e ha conquistato 15 punti. La tappa di oggi è al Grand Ballon, con la corsa ancora in corso. La gara continua con i ciclisti in movimento verso la prossima fase. La classifica generale del Tour de France 2026 viene aggiornata di continuo. La corsa si svolge sotto gli occhi di spettatori e appassionati, con i corridori impegnati in diverse fasi di percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.52 Philpsen vince lo sprint intermedio e si prende 15 punti. Secondo Pedersen (20 punti), poi Kanter (18) e Girmay (16). 13.50 Mille metri allo sprint intermedio! 13.48 Dopo lo sprint intermedio comincerà la salita del Grand Ballon (21,6 km al 4,8%), dove potrebbe formarsi la fuga di giornata. 13.46 5km al traguardo volante di Wattwiller! L’Alpecin Premier Tech guida il gruppo per organizzare al meglio la volata di Philipsen. 13.44 Problema meccanico per Brandon McNulty. Lo statunitense della UAE ha sostituito la ruota posteriore e rientrerà ora in gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen si aggiudica lo sprint intermedio. Comincia adesso il Grand Ballon

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