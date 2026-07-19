LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | dieci corridori al comando ma Tudor ed EF non ci stanno
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, dieci corridori sono rimasti al comando, mentre le squadre Tudor ed EF cercano di inseguire. In gruppo si sta tentando un inseguimento, ma non si registra molta collaborazione tra i corridori. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e la corsa continua con questa dinamica.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 14.45 In gruppo stanno tentando un inseguimento EF e Tudor, ma non sembra esserci grossa collaborazione. 14.42 Attacco di Ben Healy in prima persona, il ritmo dell’EF non era sufficiente per recuperare gli attaccanti. 14.39 Nel gruppo è l’EF a dettare l’andatura, mentre è già oltre il minuto il gruppetto dei velocisti. 14.36 Thymen Arensman (Netcompany INEOS), Michael Mattwes e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Tim Van Dijke (Red Bull – BORA-hansgroe), Anders Skaarseth ed Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Raul Garcia Pierna e Nelson Oliveira (Movistar Team), Ion Izagirre (Cofidis) e Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
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