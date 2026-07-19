LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | alte velocità in gruppo ma la fuga non va via
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il gruppo ha mantenuto alte velocità, senza che nessuna fuga riuscisse a distanziarsi in modo consistente. Attualmente, restano circa 2.600 metri di dislivello da percorrere. Alcuni corridori stanno tentando di uscire dal gruppo, e si pensa che possa formarsi una fuga significativa nelle prossime fasi della corsa. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre la corsa prosegue senza variazioni importanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.10 Rimangono da affrontare 2600 metri di dislivello. 15.07 Continuano ad uscire corridori dal gruppo, la sensazione è che adesso possa formarsi la fuga giusta. 15.05 Si sta avvantaggiando un gruppetto con una decina di corridori, potrebbe essere la fuga buona. 15.04 Prova ad allungare un uomo della Netcompany, ma mancano le energie per fare la differenza. 15.03 100 km alla conclusione, Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team) ha 10? di vantaggio sul gruppo. 15.01 Tratto di discesa per i corrididori, Vinokurov rimane davanti in solitaria. 14.59 Acceleazione di Nicolas Vinokurov, che se ne va in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 14 Highlights
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