LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | alte velocità in gruppo ma la fuga non va via

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il gruppo ha mantenuto alte velocità, senza che nessuna fuga riuscisse a distanziarsi in modo consistente. Attualmente, restano circa 2.600 metri di dislivello da percorrere. Alcuni corridori stanno tentando di uscire dal gruppo, e si pensa che possa formarsi una fuga significativa nelle prossime fasi della corsa. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre la corsa prosegue senza variazioni importanti.