Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, trenta corridori sono rimasti in testa insieme a Frigo, mentre il gruppo principale ha mantenuto il controllo. Poco prima delle 14.32, si è verificata una caduta nel gruppo, coinvolgendo anche un ciclista con il nome di Van Eetvelt. La corsa prosegue con questa fuga di una trentina di atleti e il gruppo che segue a distanza. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori affrontano gli ultimi chilometri della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.32 Caduta in gruppo, a terra anche Lennert Van Eetvelt. 14.30 Alex Baudin e Ben Healy (EF Education-EasyPost), Sergio Higuita, Simone Velasco e Harold Tejada (XDS Astana), Thymen Arensman e Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS), Valentin Paret-Peintre e Louis Vervaecke (Soudal Quick-Step), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Javier Romo, Jefferson Cepeda, Raúl Garcia Pierna (Movistar Team), Mathieu Van der Poel e Ramses Debruyne (Alpecin Premier-Tech), Romain Gregoire, Clément Braz Afonso e Guillaume Martin(Groupama – FDJ United), Ben O’Connor e Luke Plapp (Team Jayco AlUla), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Georg Zimmermann, Ion Izaggirre e Benjamin Thomas (Lotto Intermarché), Mikel Xabier Azparren e Fred Wright (Pinarello Q 36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: trenta al comando insieme a Frigo, ma il gruppo controlla

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Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

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