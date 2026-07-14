LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | trenta al comando insieme a Frigo ma il gruppo controlla

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, trenta corridori sono rimasti in testa insieme a Frigo, mentre il gruppo principale ha mantenuto il controllo. Poco prima delle 14.32, si è verificata una caduta nel gruppo, coinvolgendo anche un ciclista con il nome di Van Eetvelt. La corsa prosegue con questa fuga di una trentina di atleti e il gruppo che segue a distanza. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori affrontano gli ultimi chilometri della tappa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.32 Caduta in gruppo, a terra anche Lennert Van Eetvelt. 14.30 Alex Baudin e Ben Healy (EF Education-EasyPost), Sergio Higuita, Simone Velasco e Harold Tejada (XDS Astana), Thymen Arensman e Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS), Valentin Paret-Peintre e Louis Vervaecke (Soudal Quick-Step), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Javier Romo, Jefferson Cepeda, Raúl Garcia Pierna (Movistar Team), Mathieu Van der Poel e Ramses Debruyne (Alpecin Premier-Tech), Romain Gregoire, Clément Braz Afonso e Guillaume Martin(Groupama – FDJ United), Ben O’Connor e Luke Plapp (Team Jayco AlUla), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Georg Zimmermann, Ion Izaggirre e Benjamin Thomas (Lotto Intermarché), Mikel Xabier Azparren e Fred Wright (Pinarello Q 36. 🔗 Leggi su Oasport.it

live tour de france 2026 tappa di oggi in diretta trenta al comando insieme a frigo ma il gruppo controlla
© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: trenta al comando insieme a Frigo, ma il gruppo controlla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

Video Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa? Percorso e favoriti

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre al comando, il gruppo controllaDurante la tappa di oggi, tre corridori sono rimasti in fuga, mentre il gruppo ha aumentato la velocità allo sprint intermedio, portandosi a 1 minuto...

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi fuga in testa alla corsa, ma il gruppo controllaDurante la tappa del Tour de France 2026 di oggi si è formata una grande fuga in testa alla corsa, con diversi ciclisti in avanguardia.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Decima Tappa; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria di classe per Mathieu Van der Poel, quinto un ottimo Ganna; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Settima Tappa.

tour de france live tour de franceLIVE Tour de France: continua la lotta per trovare la fuga giusta. Gruppo spaccato, Merlier affonda a oltre 4'Dopo il primo giorno di riposo, la decima tappa del Tour de France, tra Aurillac e Le Lioran, promette uno spettacolo emozionante nel giorno della festa nazionale francese: 166 km con 3.800 metri di d ... gazzetta.it

tour de france live tour de franceTour de France, la 10^ tappa in diretta live: maxi-fugaCome da tradizione, il giorno di festa nazionale in Francia per l'anniversario della Presa della Bastiglia si celebra con una delle tappe più divertenti della Grande Boucle: sette GPM lungo le vette d ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web