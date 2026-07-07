LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 34 corridori in fuga! Dentro anche Marco Frigo Il margine dei battistrada aumenta

Notizia in breve

A circa 90 chilometri dall’arrivo, 34 corridori sono ancora in fuga, con il margine dei battistrada in crescita. Tra loro c’è anche un ciclista italiano. Mentre mancano meno di tre chilometri al traguardo volante, il vantaggio dei fuggitivi continua ad aumentare. La corsa rimane in fase di scatto e strategia tra i gruppetti di testa e il plotone principale. La tappa prosegue con un ritmo sostenuto, e la situazione resta aperta fino alle fasi finali.