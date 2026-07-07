LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 34 corridori in fuga! Dentro anche Marco Frigo Il margine dei battistrada aumenta
A circa 90 chilometri dall’arrivo, 34 corridori sono ancora in fuga, con il margine dei battistrada in crescita. Tra loro c’è anche un ciclista italiano. Mentre mancano meno di tre chilometri al traguardo volante, il vantaggio dei fuggitivi continua ad aumentare. La corsa rimane in fase di scatto e strategia tra i gruppetti di testa e il plotone principale. La tappa prosegue con un ritmo sostenuto, e la situazione resta aperta fino alle fasi finali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.31 90 chilometri all’arrivo 15.29 Aumenta ancora il vantaggio della fuga quando mancano 3km al traguardo volante. Il ritmo di Politt è calato sensibilmente ed il ritardo del gruppo or è di 4’15”. 15.27 Ricordiamo la composizione della maxi-fuga: Nico Denz (RBH), Jan Tratnik (RBH), Mads Pedersen (LTK), Quinn Simmons (LTK), Mathias Vacek (LTK), Sean Quinn (EFE), Georg Steinhauser (EFE), Michael Valgren (EFE), Robert Stannard (TBV), Vlad Van Mechelen (TBV), Kévin Vauquelin (NCI), Pascal Eenkhoorn (SOQ), Jasper Stuyven (SOQ), Ramses Debruyne (APT), Jasper... 🔗 Leggi su Oasport.it
TOUR DE FRANCE 2026 Analisi Percorso | Chi può fermare Pogaar
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