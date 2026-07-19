Bad Bunny a Milano la decisione dopo il temporale | il concerto alla Maura non torna Live Nation annuncia i rimborsi totali

Il concerto di Bad Bunny a Milano previsto all’Ippodromo SNAI La Maura è stato annullato definitivamente. La decisione è arrivata dopo circa un’ora dall’inizio, a causa di un temporale. Live Nation ha comunicato che i possessori dei biglietti riceveranno un rimborso totale, inclusi i diritti di prevendita. La seconda data prevista non sarà recuperata.

La seconda data di Bad Bunny a Milano, interrotta dopo circa un’ora dall’inizio a causa del maltempo, non sarà recuperata. Live Nation ha annunciato che il concerto all’Ippodromo SNAI La Maura è stato definitivamente annullato e che tutti i possessori dei biglietti riceveranno un rimborso completo, compresi i diritti di prevendita. Un violento temporale con pioggia intensa e grandine ha costretto all’evacuazione circa 80 mila persone presenti al concerto di Bad Bunny, in programma sabato 18 luglio a Milano. I video diffusi sui social mostrano il pubblico mentre cerca riparo con ombrelli e altri oggetti di. pic.twitter.comXnP5Fb2Vv5 — The... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Il Super Bowl di Bad Bunny infiamma l'America, la reazione di Trump - Vita in diretta 09/02/2026

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Tempesta e grandine su Milano, sospeso il concerto di Bad Bunny alla Maura: evacuati gli 80mila spettatori presenti all’eventoUna tempesta con grandine ha colpito Milano poco dopo le 21, causando l’interruzione del concerto di Bad Bunny all’ippodromo di San Siro.

Temi più discussi: Bad Bunny trasforma Milano in una festa di Porto Rico, un 'baile inolvidabile'; Nella casita di Bad Bunny la rivoluzione si fa ballando; Bad Bunny seduce Milano, il reggaeton come politica e cultura globale; Bad Bunny ha trasformato il suo concerto a Milano in una grande festa di paese.

Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. Vigili del fuoco evacuano migliaia persone, feriti alcuni spettatori #ANSA ow.ly/Wwcf50ZpnYX x.com

Grandine e caos a Milano: Bad Bunny cancella il concerto, come avere il rimborsoFa molto più fresco di ieri, aveva detto Bad Bunny dal palco, ma non poteva immaginare l'inferno che si sarebbe scatenato di lì a poco. Cosa è succcesso all'Ippodromo La Maura ... iodonna.it

Concerto Bad Bunny annullato a Milano: il fuggi-fuggi sotto la maxi grandinata (VIDEO)La violenta grandinata che si è abbattuta su Milano ieri sera, 18 luglio, ha investito anche gli 80mila presenti al concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura, in zona San Siro. tg.la7.it