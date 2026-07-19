Bad Bunny non si ripete il concerto travolto dalla grandine e i fan feriti Niente recupero a Milano | scattano i rimborsi – Il video

Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto a causa di un temporale con grandine, che ha causato feriti tra il pubblico. L’evento, programmato per il 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura, non sarà recuperato. Live Nation ha annunciato che non ci saranno date di recupero e ha avviato le procedure di rimborso per i biglietti acquistati. La pioggia ha impedito la continuazione dello spettacolo.

Niente recupero per la seconda data milanese di Bad Bunny. Lo ha comunicato Live Nation, dopo che lo show di sabato 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura è stato bloccato da un violento temporale con grandine. L’organizzazione fa sapere che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato, con rimborso integrale per tutti i possessori di biglietto, comprensivo del prezzo del tagliando e dei diritti di prevendita. C’erano quasi 80mila persona alla seconda e ultima tappa italiana del Debí tirar más fotos World Tour, dopo il sold out della prima serata registrato la sera precedente. Cosa è successo durante il temporale a Milano. La grandinata si è abbattuta su Milano poco dopo le 21, colpendo l’area dell’ippodromo mentre lo spettacolo era in corso. 🔗 Leggi su Open.online

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