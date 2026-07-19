LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

Notizia in breve

A breve partirà la gara-2 del GP di Gran Bretagna di motocross MXGP 2026. La prima manche è stata vinta dall’olandese, che ha preso il comando fin dall’inizio e ha mantenuto la leadership fino al traguardo. Gli spettatori sono pronti a seguire la seconda prova, che si svolgerà tra poco. La diretta è aggiornata in tempo reale.