LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!
A breve partirà la gara-2 del GP di Gran Bretagna di motocross MXGP 2026. La prima manche è stata vinta dall’olandese, che ha preso il comando fin dall’inizio e ha mantenuto la leadership fino al traguardo. Gli spettatori sono pronti a seguire la seconda prova, che si svolgerà tra poco. La diretta è aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Gara-1 è stata da Jeffrey Herlings, l’olandese ha approfittato di una grande partenza per vincere la manche. 17.42 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MXGP. 15.55 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 18 per gara-2. 15.54 Gara che regala una sorpresa con il ritiro di Coenen, Herlings vince senza lottare. Adamo lotta con Fernandez ma alla fine ha la meglio lo spagnolo per la quarta piazza. Sfortunato Vialle per una caduta. 15.52 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 34:43.207 17 0 0 1:56.279 7 1:59.899 1:57.990 1:57.362 0:25.426 0:21.233 Finish 2 243 Gajser, Tim SLO YAM 34:46. 🔗 Leggi su Oasport.it
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