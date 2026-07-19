LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco gara-1!

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14:43, è iniziata la gara-1 del GP Gran Bretagna MXGP 2026 di motocross. La competizione vede in pista i piloti Coenen e Herlings, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la piattaforma di riferimento. La diretta testimonia lo svolgimento della gara e le eventuali variazioni di posizione, senza fornire analisi o commenti aggiuntivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Gran Bretagna 2026, riparte la sfida tra Coenen e Herlings. Il dodicesimo appuntamento della stagione di MXGP di Motocross si disputa sullo storico circuito di Foxhills, tornato a ospitare il Mondiale di Motocross per la prima volta dal 2000. Un tracciato vecchio stile caratterizzato da importanti dislivelli, salite ripide e un fondo duro che potrebbe cambiare sensibilmente nel corso delle due gare. La gara di qualifica del sabato ha mostrato numerosi colpi di scena. 🔗 Leggi su Oasport.it

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