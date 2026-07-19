Alle 14:43, è iniziata la gara-1 del GP Gran Bretagna MXGP 2026 di motocross. La competizione vede in pista i piloti Coenen e Herlings, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la piattaforma di riferimento. La diretta testimonia lo svolgimento della gara e le eventuali variazioni di posizione, senza fornire analisi o commenti aggiuntivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Gran Bretagna 2026, riparte la sfida tra Coenen e Herlings. Il dodicesimo appuntamento della stagione di MXGP di Motocross si disputa sullo storico circuito di Foxhills, tornato a ospitare il Mondiale di Motocross per la prima volta dal 2000. Un tracciato vecchio stile caratterizzato da importanti dislivelli, salite ripide e un fondo duro che potrebbe cambiare sensibilmente nel corso delle due gare. La gara di qualifica del sabato ha mostrato numerosi colpi di scena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco gara-1!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Motocross International Sommières 2026 | MXGP Stars on track by Jaume Soler

Notizie e thread social correlati

LIVE Motocross, GP Francia MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!Il Gran Premio di Francia di Motocross MXGP 2026 sta per iniziare con la prima gara in programma tra poco.

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings cerca la rimonta su Coenen; WORLDWIDE TV COVERAGE – GP OF GREAT BRITAIN FOXHILLS!; Motocross oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming; Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2026: orari Superpole e gara-1, streaming, programma TV8 in chiaro.

Lewis Hamilton torna alle sue radici con il design del suo casco per il GP di Gran Bretagna reddit

Motocross oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingA Foxhills si concluderà oggi, domenica 19 luglio, il GP di Gran Bretagna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della dodicesima tappa ... oasport.it

LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings cerca la rimonta su CoenenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Gran Bretagna 2026, ... oasport.it