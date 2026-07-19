Alle 15.13 è iniziata gara-1 del GP di Gran Bretagna di motocross MXGP 2026. Nonostante un risultato negativo nella giornata precedente, il pilota Coenen mantiene la leadership in classifica. La gara è stata avviata alle 15.13, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Tutto pronto per l’avvio di gara-1. 15.08 Coenen ricordiamo che nonostante lo zero di ieri resta il leader in classifica 15.03 Altitudine del circuito di 183 metri di altezza. 14.57 Andrea Adamo cercherà di fare una gara coriacea. 14.52 La gara di qualifica è stata vinta da Ruben Fernandez. 14.48 Vittoria per Farres in MX2 14.43 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Gran Bretagna 2026, riparte la sfida tra Coenen e Herlings. Il dodicesimo appuntamento della stagione di MXGP di Motocross si disputa sullo storico circuito di Foxhills, tornato a ospitare il Mondiale di Motocross per la prima volta dal 2000. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA: parte gara-1!

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