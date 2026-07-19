Durante il Gran Bretagna MXGP 2026, il pilota Herlings ha tentato una rimonta su Coenen. La gara è iniziata con Coenen in testa, mentre Herlings ha cercato di recuperare posizioni nel corso della corsa. La gara prosegue con i due in lotta, senza che siano stati ancora annunciati i risultati finali. La diretta internet continua a seguire gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Gran Bretagna 2026, riparte la sfida tra Coenen e Herlings. Il dodicesimo appuntamento della stagione di MXGP di Motocross si disputa sullo storico circuito di Foxhills, tornato a ospitare il Mondiale di Motocross per la prima volta dal 2000. Un tracciato vecchio stile caratterizzato da importanti dislivelli, salite ripide e un fondo duro che potrebbe cambiare sensibilmente nel corso delle due gare. La gara di qualifica del sabato ha mostrato numerosi colpi di scena. Ruben Fernandez si è imposto davanti a Romain Febvre e Tom Vialle, mentre Jeffrey Herlings ha chiuso in quarta posizione precedendo Tim Gajser. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings cerca la rimonta su Coenen

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The battle we've been waiting for! Herlings vs Lucas Coenen!

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