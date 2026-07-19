LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings in testa segue Gajser

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di motocross in Gran Bretagna, il pilota Herlings si è posizionato in testa alla gara, seguito da Gajser. A circa le 17.59, un altro ritiro è stato annunciato, questa volta per Coenen, che ha abbandonato la competizione a causa di un problema alla gamba. alle 19.36, Coenen si trovava in dodicesima posizione, ma era in difficoltà fisica.