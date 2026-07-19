LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings in testa segue Gajser
Durante il Gran Premio di motocross in Gran Bretagna, il pilota Herlings si è posizionato in testa alla gara, seguito da Gajser. A circa le 17.59, un altro ritiro è stato annunciato, questa volta per Coenen, che ha abbandonato la competizione a causa di un problema alla gamba. alle 19.36, Coenen si trovava in dodicesima posizione, ma era in difficoltà fisica.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59? Niente da fare per Coenen, il problema fisico alla gamba è troppo grande. Altro ritiro. 19.36? Coenen in difficoltà fisica si trova in dodicesima posizione. 21.01? Adamo ad un secondo e otto da Fernandez. 23.25? Herlings in testa con un secondo di vantaggio su Gajser. 25.17? Vialle sbaglia, Adamo sale in quinta piazza. 27.01? Coenen si trova in dodicesima posizione, Adamo in sesta piazza. 29.20? Herlings in testa, Gajser secondo e terzo Febvre. PARTE GARA-2! 18.07 Tutto pronto per l’inizio di gara-2. 18.02 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 17.57 Adamo può puntare ad un grande risultato dopo il suo quinto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Motocross International Sommières 2026 | MXGP Stars on track by Jaume Soler
Notizie e thread social correlati
LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings in testa, ritiro per Coenen!Herlings guida la gara con un vantaggio di circa due secondi su Gajser, mentre Coenen si ritira a causa di problemi alla moto.
LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen in testa, segue GajserDurante il GP di Germania di motocross MXGP 2026, Coenen si trova in testa alla gara, seguito da Gajser.
Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings cerca la rimonta su Coenen; WORLDWIDE TV COVERAGE – GP OF GREAT BRITAIN FOXHILLS!; Motocross oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming; Sport in tv oggi (domenica 19 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.
Il GP della Gran Bretagna si é aperto con il time practice di MX2 ed MXGP. In MX2 il più veloce é stato Farres seguito da Everts e Langenfelder. Settimo tempo per Lata e decimo per Zanchi. In MXGP é Tim Gajser ad essere davanti a tutti seguito da Herlings e facebook
Lewis Hamilton torna alle sue radici con il design del suo casco per il GP di Gran Bretagna reddit
Motocross oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingA Foxhills si concluderà oggi, domenica 19 luglio, il GP di Gran Bretagna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della dodicesima tappa ... oasport.it
LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings vince gara-1, Adamo chiude quintoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Gran Bretagna 2026, ... oasport.it