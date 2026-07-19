LIVE Motocross GP Gran Bretagna MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings in testa ritiro per Coenen!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15? Herlings mantiene 2 secondi di vantaggio su Gajser. 19.02? Adamo sale in sesta posizione. 21.05? Ritiro per Coenen, problemi alla moto. 23.42? ERRORE DI COENEN che crolla dodicesimo. 25.25? Caduta per Jonass, salgono Coenen e Adamo nono e decimo. 27.41? Febvre quarto, mentre Coenen undicesimo davanti ad Adamo. 29.01? Herlings in testa, seguito da Gajser e Vialle. PARTE GARA-1! 15.13 Tutto pronto per l’avvio di gara-1. 15.08 Coenen ricordiamo che nonostante lo zero di ieri resta il leader in classifica 15.03 Altitudine del circuito di 183 metri di altezza. 14.57 Andrea Adamo cercherà di fare una gara coriacea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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