LIVE Motocross GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen in testa segue Gajser

Durante il GP di Germania di motocross MXGP 2026, Coenen si trova in testa alla gara, seguito da Gajser. Adamo, inizialmente terzo dopo aver superato Fernandez, cade successivamente e si rialza in nona posizione. La corsa è ancora in corso con vari sorpassi e cambi di posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20.01? ADAMO supera Fernandez per la terza posizione, ma poi cade e si rialza in nona posizione. -22.52? Renaux supera Forato, l’azzurro deve ora vedersela con de Wolf e soprattutto Herlings. -24.01? FORATO scatenato sesto a due decimi da Febvre. -26.14? Gajser si trova secondo dietro Coenen, Fernandez terzo davanti ad Adamo e Febvre. -28.25? Brutta partenza per Herlings che deve rimontare dalla nona posizione. -29.33? Lucas Coenen in testa, quarto Adamo. PARTE GARA-1! 14.14 Inizia la fase di preparazione di gara-1. 14.09 Gajser sarà invece presente nonostante la caduta dello scorso GP in Francia. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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