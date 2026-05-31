Coenen ha vinto la prima gara del GP di Germania di motocross MXGP 2026, con un margine di sette secondi su Gajser. Fernandez si è piazzato terzo. Herlings si è ritirato durante la corsa. La gara si è conclusa con Coenen in testa, seguito da Gajser e Fernandez.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince Coenen, secondo Gajser e terzo Fernandez. -1 Coenen vola verso la vittoria, 7 secondi di vantaggio su Gajser. -2 Febvre riparte solo in quindicesima posizione. -3 Mancano tre giri alla conclusione. -1.01 CADUTA per Febvre, la moto non riesce a muoversi. -1.50? Stupenda sfida a 4 per la terza posizione: si invitano Renaux e de Wolf per arrivare alla terza piazza. -3.28? Lotta furiosa tra Fernandez e Febvre per la terza piazza. -5.01? Adamo accorcia su Forato, sono 8 i secondi di distacco. -7.35? Febvre a soli 8 decimi da Fernandez per la terza posizione. -9.22? Gajser sempre a 1.5 da Lucas Coenen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen vince gara-1, ritiro per Herlings

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