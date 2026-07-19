LIVE Italia-Cuba 2-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri avanti e già qualificati nel terzo set 10-6
L’Italia ha ottenuto la qualificazione alla fase successiva della Nations League volley 2026 dopo aver vinto il terzo set contro Cuba, con un punteggio di 10-6. Nel corso del set, Cuba ha commesso un errore dai nove metri, portando l’Italia avanti. Successivamente, anche Gonzalez ha sbagliato un servizio, con Cuba che ha concluso il set con un punteggio di 12-7. La squadra italiana era già avanti nel punteggio e si è assicurata il passaggio del turno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 12-8 Altro errore dai nove metri. 12-7 Sbaglia anche Gonzalez. 11-7 Esce il servizio di Lavia. 11-6 Altro mani fuori di Romanò. Time-out di Cuba. 10-6 Mani fuori di Romanò da posto due. 9-6 Parallela no look meravigliosa di Bottolo da posto quattro. 8-6 Lavia lavora l’attacco da posto quattro. 7-6 Bottolo pesta la riga dei tre metri sulla pipe. 7-5 Mani fuori di Lavia da posto quattro. 6-5 Esce senza deviazioni l’attacco di Lopez. 5-5 Muro vincente di Wilson su Lavia. 5-4 Mani fuori di Lavia da posto quattro. 4-4 Non passa il servizio di Thondike. 3-4 In rete l’attacco di Romanò da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA
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