LIVE Italia-Cuba 2-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri avanti e già qualificati nel terzo set 10-6

Notizia in breve

L’Italia ha ottenuto la qualificazione alla fase successiva della Nations League volley 2026 dopo aver vinto il terzo set contro Cuba, con un punteggio di 10-6. Nel corso del set, Cuba ha commesso un errore dai nove metri, portando l’Italia avanti. Successivamente, anche Gonzalez ha sbagliato un servizio, con Cuba che ha concluso il set con un punteggio di 12-7. La squadra italiana era già avanti nel punteggio e si è assicurata il passaggio del turno.